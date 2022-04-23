Çorumlu eski bakan hayatını kaybetti

Turizm eski bakanlarından Çorumlu İlhan Evliyaoğlu hayatını kaybetti.

Evliyaoğlu’nun cenazesi Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii’nde kılınan öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İLHAN EVLİYAOĞLU KİMDİR?

30 Nisan 1929'da Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğdu. 1950'de Galatasaray Lisesini, 1954'de Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütünde ) ekonomi ve bankacılık konusunda ihtisas yaptı. Maliye Müfettişliği, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı ve Yüksek Planlama Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarlığı, T.C Turizm Bankası ve Şekerbank Genel Müdürlüğü yaptı.

Sadi Irmak başkanlığında kurulan 38.Türkiye Hükûmetinde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül Darbesi sonrası kurulan 44. Türkiye Hükûmetinde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı.

Garanti Bankası (1984-1988), Nurol Holding (1988-1991), Türkiye İş Bankası (1992-1996) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında (1996-2002) tarihleri arası Yönetim Kurulu Başkanlıkları görevlerinde bulundu. 2002-2006 tarihleri arası Dedeman Holding A.Ş Başkan Vekilliği de yapmıştır

Atatürk Türk Tarih ve Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Turizm Koordinasyon Kurulu Üyeliğinde bulundu. Türkiye Basketbol Federasyonu asbaşkanlığı yaptı.