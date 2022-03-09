Çorumlu esnaf evinde ölü bulundu

Çorum'da emlakçılık yapan Caner Öncü (34) evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde oturan Caner Öncü'nün eşi akşam saatlerinde eve geldiğinde eşinin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken,

merhumun cenazesi otopsi yapılmak üzere Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen merhumun cenazesi bugün saat 15.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Çorum Merkez Karagöz Köyü’nde toprağa verilecek.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022, 11:32