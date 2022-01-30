Çorumlu esnaf kazada hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kuaförlük yapan Çorumlu Kenan Karaköse, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza sabah 05.00 sularında Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddialara göre Kenan Karaköse arızalanan Tır'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç genç esnaf araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri Karaköse'yi sıkıştığı yerden kurtarsa da tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Genç esnafın cezası hastaneyi kaldırılırken, merhumun yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Belkavak köyü mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2022, 18:44