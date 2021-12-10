Çorumlu esnaf virüse yenik düştü

FATİH BATTAR

Çorum'un Sungurlu ilçesinde saatçilik yapan Fikret Özsarı, koronavirüsten hayatını kaybetti.

Yaklaşık 11 gündür Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Özsarı, yoğun bakımda yaşam savaşını kaybetti.

Özsarı'nın hastaneye yatmadan önce sosyal medya hesabından paylaştıkları ise herkesi duygulandırdı. Hastaneye yatmadan önce dua isteyen Özsarı; "Dostlarım covit tedavisi için hastanedeyim. Sağlığım için dualarınızda bana da yer verir misininiz. Rabbbim bana indireceğin her türlü hayrına öyle muhtacım ki." ifadelerini kullandı.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 20:03