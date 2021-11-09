Çorumlu futbolcu kazada hayatını kaybetti

FATİH BATTAR
Çorumlu genç futbolcu Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Ankara'da amatör lig takımlarından Çayyoluspor ve Yaşamkent İlkerspor kulüplerinde forma giyen bu külüplerde kaptanlık yapan Furkan Dinçelir, trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Genç futbolcunun vefatı spor camiasını yasa boğarken, merhumun cenazesinin bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sincan Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2021, 12:19