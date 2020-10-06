Çorumlu genç hayatını kaybetti

M.BURAK YALÇIN
Yakalandığı hastalığa yenik düşen 17 yaşındaki Çorumlu genç Abdurrahman Bozdemir hayatını kaybetti.
Kargı ilçesi Gökçedoğan Köyü nüfusuna kayıtlı olan Abdurrahman Bozdemir, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde yakalandığı hastalığa yenik düşerek vefat etti.
Bozdemir’in cenazesinin yarın 09.00’da Gökçedoğan Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 17:16
Yakalandingi hastalığın adı yok mu arkadaşım. Haberin bi değeri olsun yahu. Yazmak için yazmayın şunu. Allah sabır versin sevenlerine ve ailesine daha çok çok genç.