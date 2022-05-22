Çorumlu genç Niğde'deki feci kazada yaralandı

FATİH BATTAR

Çorumlu üniversite öğrencisi Çiğdem Çetin Adana'da Büyük Gençlik Festivali sonrası Konya'ya dönüş yolunda 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada yaralandı.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da hastanede tedavi gören Çiğdem Çetin'i ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.

Çiğdem Çetin'in ailesi ile görüşen Ahlatcı ve Temur, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu arada genç kızın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022, 23:19