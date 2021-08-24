Çorumlu genç ölü bulundu

İstanbul'da yaşayan Çorumlu genç Murat Turan, Sultabeyli ilçesinde gecekonduda ölü bulundu.

Sultanbeyli’de kendilerine ait gecekonduya tadilat işlerini yapmak için giden 23 yaşındaki Murat Turan’dan bir süre haber alamayan babası Hüseyin Turan, gecekonduya gittiğinde oğlunun yerde hareketsiz yattığını görünce 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede gencin öldüğü tespit edildi.

Kargı'nın Çobankaya Köyü nüfusuna kayıtlı Murat Turan Sultanbeyli'de toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021, 09:03