Çorumlu genç selde hayatını kaybetti

Sele kapılan Çorumlu genç hayatını kaybetti.

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde sel sularına kapılan kişinin cesedine, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı. Ölen kişinin 27 yaşındaki Çorumlu İlkay Yiğit isimli vatandaş olduğu tespit edildi.

İlkay Yiğit'in rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalıştığı öğrenildi.

Başkent'te etkili olan sağanak sonucu meydana gelen selde 1 servis sürücüsü hayatını kaybetti. İçişleri Bakan Yardımcısı olayla ilgili açıklama yaparken ölen kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.

YAĞIŞ NEDENİYLE DERE TAŞTI

Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi, yoğun yağış nedeniyle taştı, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in sel sularına kapıldığı öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ DERE KENARINDA BULUNDU

Kayıp ihbarı üzerine 21 kişilik AFAD ekibi ile 23 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Yiğit'in cansız bedeni, dere kenarında, sel sularıyla sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022, 21:41