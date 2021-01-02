Çorumlu genç Somali'deki patlamada hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Somali'de bir Türk yol yapım firmasının şantiyesine yönelik bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında Çorumlu 22 yaşındaki Selami Aydoğdu hayatını kaybetti. Aynı saldırıda Selami Aydoğdu'nun babası Ömer Aydoğdu da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Somali'de Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketinin şantiyesine bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda aralarında Çorumlu 22 yaşındaki Selami Aydoğdu'nun da bulunduğu 2'si Türk 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 Türk vatandaşının ise yaralandığı öğrenildi.

Hain saldırı sırasında Çorum'un Mecitözü İlçesine bağlı Çayköy Köyü nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Selami Aydoğdu hayatını kaybederken aynı firmada görev yapan babası Ömer Aydoğdu yaralandı. Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesine kaldırılan baba Ömer Aydoğdu tedavi altına alındı.

GEÇTİĞİMİZ YAZ DÜĞÜN YAPMIŞTI

Saldırıda hayatını kaybeden Çorumlu 22 yaşındaki Selami Aydoğdu'nun geçtiğimiz yaz aylarında düğün yaparak hayatını İrem Han ile birleştirdiği öğrenildi.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021, 21:21