Çorumlu genç Türkiye 3.'sü oldu

FATİH BATTAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri tarafından organize edilen Kültür ve Sanat yarışmalarının finalinde 'Bir Şiir Bir Nefes' kategorisinde Çorum'u temsil eden Gözde Sepetçi, Türkiye 3'üncüsü oldu.

Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi adına yarışmaya katılan Gözde Sepetçi, 'Bir Şiir Bir Nefes' kategorisinde finallerde seslendirdiği şiir ile Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Gösterdiği performans ile jüri üyelerini etkilemeyi başaran Gözde, Türkiye üçüncüsü olarak Çorum'u da gururlandırdı.