Çorumlu genç yazar 'Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

M.BURAK YALÇIN

Çorum'da yaşayan 21 yaşındaki genç yazar Berkay Aydın, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katıldı.

20 yaşında 'Bize Kalan?' adlı ilk kitabını çıkaran Aydın, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran yarışmasına katıldı.

Genç yazar üçüncü soruda bir masal sorusunda heyecana kapıldı ve yanlış cevap vererek yarışmadan elendi.

Aydın ayrıca Türkiye'de en çok satan romanlardan biri olan 'Bize Kalan?' adlı eserini imzalayarak Kenan İmirzalıoğlu'na hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2021, 11:55