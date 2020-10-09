FATİH BATTAR

Evlilik hayalleri kuran 19 yaşındaki Çorumlu Sabri Gezer, dünyaevine girmek isterken dolandırıldı.

19 yaşındaki Çorumlu gencin evlilik hayali kötü bitti. Kastamonu’da yaşayan Sabri Gezer evlenecek birini bulmak için Şanlıurfa’ya gitti. Orda aracılık ettiği iddia edilen Ömer isimli şahsın bulduğu “Suna” isimli kadına 60 bin lirasını kaptırdı.

Evlillik vaadiyle dolandırıldığını iddia eden genç adam, elinde avucunda ne varsa evlilik planları yaptığı sahte geline kaptırdı. Sabri Gezer, sadece giden paralarına değil, yıkılan hayallerine de yanıyor.

Müge Anlı’nın programına katılan 19 yaşındaki genç, parasını bulmak için Müge Anlı’dan yardım istedi.

Genç yaşta baba olmak isterken, dolandırılan Çorumlu genç, yaşadıklarını Müge Anlı’ya anlattı.

Maddi imkanı olmadığı için Urfa’dan kız getirmek için ailesi ile birlikte Urfa’ya gittiklerini belirten Gezer; “Genç yaşta baba olmak istediğimi anneme söyledim. Beraber Şanlıurfa’ya gittik. Suna diye bir kızla tanıştırdılar. Çok sevmiştim. Yeterki mutlu olalım diye ne isterlerse yaptım ama dolandırıcı çıktılar.” dedi

Evlenmek için sağdan soldan borç aldığını kaydeden Gezer; “Şimdi o borçları ödemeye çalışıyorum. Biriktirdiğim bütün parayı kıza harcadım. Elimde avucumda bir şey kalmadı. Paramı geri istiyorum.” diye konuştu

Dolandırıldığını nasıl anladığını anlatan Gezer; “Kayınpederim, oğlum askerde koronaya yakalandı ve vefat etti dedi. Kuzenimle beraber cenaze için İzmir’e gittik. İzmir’e gidince telefonlarını bir daha açmadılar. O anda dolandırıldığımız anladık. Toplam 60 bin liraya yakın paramız gitti.

19 yaşındaki Sabri Gezer ve ailesi Müge Anlı’nın programında paralarını ve onları dolandıran kişileri arıyor. Aracılık edenlerden biri olduğu iddia edilen Ömer isimli şahıs canlı yayına bağlanarak “Ben aracılık etmedim onları İbrahim Bey ile tanıştırdım. Benim giyim mağazam var. Benden 8 bin liralık alışveriş yaptılar” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 19:51