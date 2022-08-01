Çorumlu gençler Asım Balcı’ya misafir oldu

EROL TAŞKAN

Türkiye’nin Önderleri Buluşuyor projesi kapsamında bir dizi gezi ve ziyaret programı için Ankara’ya giden Çorimder üyesi gençler, Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı’nın misafiri oldu.

Balcı gençlerle sohbetinde, “Biz bugün elimizden gelenin fazlasını en iyi şekilde yapacağız. Bizim bıraktığımız yerden de siz devam edeceksiniz ve bunun için de çok çalışacaksınız.” dedi.

Önder Genel Başkan Yardımcısı ve Çorimder Başkanı Ayhan Boyraz’ın koordinesinde gerçekleşen Ankara ziyarretinde, Çorumlu gençleri Ulucanlar Müzesi’nde ağırlayan Asım Balcı, Çorumlu gençlerle sohbet etti.

Öğrencilerin sorularını cevaplandıran ve onlara hayata dair önemli mesajlar veren Asım Balcı, Türkiye’nin geleceği olan gençlerle her zaman gurur duyduğunu ve gençlere sonuna kadar güvendiğini ifade ettiği sohbetinde, gençlerin eğitimlerine önem vermelerini ve azla azimlerini yitirmemeleri gerektiğini öğütledi.

Balcı, bugün gençlerin sahip olduğu imkanlara vurgu yaptığı konuşmasında, bu milletin kalkınması ve dünyada lider konuma gelmesi için her zaman elimizden gelenin daha iyisini yapacağız, daha güzelini yapacağız. Ama bunları da sizler devam ettireceksiniz. Sizler yapacaksınız, bunun için de çok çalışacaksınız.” diye konuştu.

Ziyarette Önder Genel Başkan Yardımcısı Enes Şişman da Çorimdir Ankara ziyaretinde gençleri yalnız bırakmadı.

Ziyaretin Ankara ayağında daha sonra Hacı Bayram Veli Camii ve Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabri başta olmak üzere Altınmekan ve Taceddin Dergahı ve çeşitli noktaları ziyaret eden Çorimder üyesi gençler, programın İstanbul kısmı için İstanbul’a hareket etti.