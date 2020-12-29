Çorumlu gençlerin başarısı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca düzenlenen kültür ve sanat yarışmaları sonuçlandı.

Yurt çapında düzenlenen ‘Bir Şiir Bir Nefes’ Yarışması’nda Çorum’u temsil eden Melike Nur Koç, 18-25 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi olurken; ‘Sahne Sırası Sende’ sloganıyla düzenlenen yarışmaya katılan Hitit Güneşi Grubu ise özgün yorum kategorisinde dördüncü oldu.

Çorum Gençlik Merkezleri’ni temsilen katıldıkları yarışmalarda başarıyla dikkat çeken Çorumlu gençler, jüri başta olmak üzere etkinliği takip eden çevrelerin takdirini topladılar.

Çevrim içi olarak düzenlenen yarışmalara, şiir okuma dalında bin 296, ses alanında ise bin 539 gencin katıldığı bildirildi. Türkiye finallerinde dereceye giren gençlere çeşitli hediyeler verildiği öğrenildi.

Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Genç sanatçı adaylarına yol gösterebilmek bizim için son derece önemli” dedi.

Gençlerin kültür ve sanata olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Bizim kültürlü, çalışkan, üretken, yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız var. 2014 yılından beri düzenlenen bu yarışmalarla gençlerimize destek olmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Gençlerimizin yolunu açmaya, onların geleceklerini aydınlatmaya devam ediyoruz. Toplumun her kesimini, özellikle de gençlerimizi daha yüksek hayat standardına kavuşturmak için daha çok çalışacağız. Sanatta, şiirde, edebiyatta ve sporda çok güçlü bir gelecekle inşallah ülkemizi dünyanın her bir noktasında temsil edeceğiz. Bu yarışmada birbirinden güzel eserler sunan tüm katılımcıları gönülden kutluyor, gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.