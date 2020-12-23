Çorumlu generale ödül

Milli Siber Güvenlik Zirvesi ve Sanal Siber Güvenlik Fuarı'nda Çorumlu Tuğgeneral Halil İbrahim Büyükbaş'a yerli siber güvenlik ekosistemine katkı sağladığı için ödül verildi.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin düzenlediği Siber Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Siber Güvenlik Zirvesi ve Sanal Siber Güvenlik Fuarı kapılarını açtı.

Fuarda yerli siber güvenlik ekosistemine katkı sağlayan kamu temsilcileri ödüllendirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri ve Siber Güvenlik Komutanı Tümgeneral Engin Çirakoğlu, Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Haluk Recai Bostan, Milli Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Çorumlu Tuğgeneral Halil İbrahim Büyükbaş, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Daire Başkanı Muhammet Raşit Öztaş'a ödül verildi.