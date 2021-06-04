Çorumlu girişimciden dikkat çeken başarı

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Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir firma, mobil fore kazık üretme makinesi geliştirdi.

Awim Otomatik Kaynaklı İnşaat Demir Makineleri Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı K. Hakan Özakıncı, yapıların güçlendirilmesinde kullanılan fore kazık imalatı için mobil bir tesis geliştirdiklerini söyledi.

Yüzde yüz yerli imkanlarla tasarladıkları milli ürünün sahada kullanılmaya başladığını açıklayan Hakan Özakıncı, İstanbul’da özel bir üniversite yerleşkesinin inşaatında görücüye çıkan mobil tesisin Sancaktepe-Çekmeköy metro inşaatında da kullanıldığını kaydetti.

Katıldıkları yapı fuarlarında büyük ilgi gören ve sektör temsilcilerinden tam not alan mobil makinenin özelliklerinden bahseden Özakıncı, geliştirdikleri sistemin inşaat temellerinde yüksek mukavemet oranının yanı sıra demir kullanımında yüzde 10’a varan tasarruf sağladığını vurguladı.

‘İNŞAATLARIN TEMELİNDE VARIZ’

Üretimini yaptıkları makinenin en önemli özelliğinin taşınabilir olması olduğunu dile getiren Hakan Özakıncı, böylece betonarme yapılardaki sargı donatısının daha hızlı ve sağlam bir şekilde yapılabilmesine imkan tanıdıklarını ifade etti.

Geliştirdikleri makinenin, sahip olduğu özelliklerle dünyada ve Türkiye’de tek olduğunu vurgulayan Özakıncı, “Taşınabilir özellikte olmasına rağmen yüksek kapasitede olması ve taşıma ve kurulum kolaylığı sağlaması açısından da birçok avantaja sahip. Bununla beraber, dorsede yer alan tüm parçalar, genişlik ve yükseklik olarak yol ve taşıma standartlarına uygun olarak tasarlandı. Bu sistemle, donatı işçiliğindeki hatalar en aza indirgenerek betonarme kolon ve fore kazık donatılarının montajı daha sağlam yapılabiliyor” dedi.

Otomatik ve manuel kaynaklı olarak kullanılabilen sistemin detaylarını anlatan Özakıncı, şöyle konuştu:

“AWİM Automatic Welding İron Machine olarak inşaat sektörü için büyük kolaylıklar sağlayan bir makine geliştirdik.

Mobil fore kazık üretme makinesi olarak isimlendirdiğimiz bu sistem, Türkiye’de ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Patent tescili ile mülkiyet haklarını koruma aldığımız ürünümüz, mobil olması bakımından lojistik açıdan büyük kolaylıklar sunuyor.

Makinenin birçok avantajından dolayı, çok katlı yapılar başta olmak üzere her tür yapı için temel, köprü, baraj, istinat duvarı, tünel, viyadük, beton yol hava alanı kaplaması, bordür, parke taş, elektrik direkleri, kazık temel, keson temel, bacalar, çit, travers, büz, su deposu, arıtma tesisi, su kanalı, bot, gemi, silo, nükleer reaktör zırhı, nükleer atık depoları ve sanat eserleri gibi yapılarda kullanılabilir.

Makine sayesinde, insan gücü ve zaman kaybı en aza indiriliyor. İnşaat maliyetleri azalırken donatı imalatlarının daha hızlı ve hatasız yapılması sağlanıyor. Çapı 400-1600 mm aralığında boy mesafesi 12000 mm olan betonarme kolon, fore kazık ve keson temellerin donatı imalatları yapılabiliyor. Taşınabilir (mobil) sistem olduğu için istenilen inşaat ve şantiye sahasına gidilerek, betonarme kolon, fore kazık ve keson temellerin donatı imalatlarını eksiz ve kaynaklı olarak yapabiliyor. En önemlisi dayanımı daha yüksek yapı elemanlarının imalatına olanak sağlıyor.”