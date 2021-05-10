Çorumlu gurbetçi  kalbine yenildi

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Fransa’nın Colmar kentinde yaşayan hemşehrimiz Serdar Kaynar (37) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Elicek Köyü nüfusuna kayıtlı, emekli Polis Memuru Yılmaz Kaynar'ın oğlu, evli ve iki çocuk babası Serdar Kaynar, önceki akşam geçirdiği ani rahatsızlık sonucu fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Kaynar’ın vefatı, ailesi ve tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Merhumun cenazesinin Fransa’dan Çorum’a getirileceği ve kılınacak cenaze namazının ardından Elicek Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.

HAKİMİYET, Serdar Kaynar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.