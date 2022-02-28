Çorumlu gurbetçi trafik kazasında hayatını kaybetti

Almanya'da yaşayan 26 yaşındaki Çorumlu gurbetçi Kağan Abdullah Sarı Çınar, Baesweiler kentinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Alpagut Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Kağan Abdullah Sarı Çınar, yarın Baesweiler Fatih Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Alsdorf Kellersberg müslüman mezarlığında toprağa verilecek.
HAKİMİYET, Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022, 19:03