Çorumlu gurbetçiden sokak hayvanlarına kulübe

M.BURAK YALÇIN

Almanya’da yaşayan Çorumlu gurbetçi Levent Gökçe, sokak hayvanları için yaptırdığı dört gözden oluşan 2 adet ahşap kaplamalı kulübeleri doğaya bıraktı.

Kulübelerin sokak hayvanlarını soğuklarda bir nebze de olsa daha çok koruyacağını ifade eden hayvansever Levent Gökçe, kulübüleri kendi imkanları ile yaptırdığını belirterek, “Yapılmasında emeği geçen, işçilik ücreti almayan Yiğit Hurda Demir Doğrama sahipleri Kenan-Uğur Bülbül’e de teşekkür ediyorum” dedi.

Sokak hayvanlarının soğuktan korunmaları kadar beslenmelerinin de önemli olduğunu aktaran Gökçe, “Sürekli hayvanlara mama ve yem dağıtımı da yapıyorum. Arabamda hiçbir zaman eksik olmaz. Sokak hayvanları konusunda insanlarımızda daha hassas olmalı. Soğuklarda bizlere her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Bir kap mama ve bir kap suyu onlara çok görmeyelim” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022, 20:05