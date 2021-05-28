Çorumlu hafız bölge finalinde

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Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Lütfullah Avcı, ‘Genç Sadâ: Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması’ 1. Bölge Finali’nde Çorum’u temsil edecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce organize edilen yarışmaya Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Sinop ve Zonguldak’tan yarışmacılar katılacak.
Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek yarışma Pazar günü saat 11.00’de zoom uygulaması üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşecek.
Meslek Dersleri Öğretmeni Necdet Yavuz’un rehberliğinde yarışmaya hazırlanan Lütfullah Avcı, geçen Cuma düzenlenen il finalinde 97,6 puan alarak birinci olmuştu.Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 23:03