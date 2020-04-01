Çorumlu hafız Diyanet TV’de

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Çorumlu Hafız Cafer Kara, Diyanet TV’de Kuran-ı Kerim dersleri vermeye başladı.

Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki Ashabı Suffe Ehlibeyt Hafızlık Kuran Kursu’nda görev yapan Cafer Kara, Diyanet TV’nin sabah kuşağında ekrana gelen ‘Yeni Güne Merhaba’ adlı programa katıldı.

Sunuculuğunu Zeynep Ulviye Özkan’ın üstlendiği programın ‘Dini Eğitim Vakti’ bölümüne konuk olan Kuran Kursu Öğreticisi Kara, her hafta salı günü Diyanet TV izleyicileriyle buluşacağını kaydetti.

Programın dün ekrana gelen ilk bölümünde Kuran-ı Kerim okunurken dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Kara, âyet ve hadislerden örnekler de verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç’in stüdyo konuğu olduğu programda bazı özel okuyuş ve kaidelerden bahseden Kara, gelecek haftadan itibaren tecvid bilgisiyle ilgili konuları anlatacağını dile getirdi.