Çorumlu hafız mest etti

FATİH BATTAR

Çorum Merkez Turgut Özal Mescidi İmam Hatibi Hafız Musab Üngöver, TRT’nin Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında tilavetiyle mest etti.

TRT 1’in en özel yarışması Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel programı; Mustafa Cihat’ın sunumu, jüri üyeleri Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu ve Osman Egin’in değerlendirmesiyle Ramazan bereketini evlere taşıyor.

Yarışmaya katılan Çorum hafız Musab Üngöver, tilaveti ile alanında uzman jüri tarafından beğenilirken, yarışmada üçüncülüğü elde etti.