Çorumlu hakim İbrahim Çalışgan’ın ilk kitabı çıktı

FATİH AKBAŞ

Çorumlu hakim İbrahim Çalışgan, ilk kitabını yayınladı.

‘Çobanın Çocukluğu’ ismini verdiği kitabında İbrahim Çalışgan, çocukluk döneminin geçtiği köyünde yaşadıklarını ve o dönemin kültürünü anlatmış.

Bazısı kaybolan bazı ise yok olmak üzere olan gelenekleri, görenekleri, kültürel ögeleri ve köy yaşamını gelecek nesillere aktarmak için böyle bir eseri yazdığını belirten İbrahim Çalışgan, “Son elli, altmış yılda ülkemiz çok hızlı değişti. Köylerde, büyük aileler halinde, akrabalarla içice yaşardık. Kendi ekmeğimizi, kendi tarlamızda yetiştirdiğimiz buğdaydan, su değirmenimizde una dönüştürüp, kendi tandırlığımızda pişirirdik. Saatimiz olmadan güneşe bakarak zamanımızı ve yönümüzü belirlerdik, erken kalkar, erken yatardık. Köy odalarında, çene başlarında sohbet ederdik. Geride kalanın elinden tutar, davullu-zurnalı, keşkekli, halaylı üç gün süren düğünlerde oynar, eğlenirdik. Bahçemizin ilk kirazını, bağımızın ilk üzümünü, ineğimizin ilk ağız sütünü önce komşumuza tattırırdık. Askere, gurbete gideni uğurlar, yolu açık olsun, güle güle gidip gelsin diye arkasından su dökerdik. Sağ-salim dönene, evlenene, doğurana, muştu alana göz aydınlığı dilerdik. Daha nice güzel geleneklerimiz ve hayatlarımız vardı. Şimdilerde o köylerimiz boşaldı, üç-beş yaşlımız kaldı, bağlar-bahçeler sarardı, o günlerden sadece unutulmaya yüz tutmuş hatıralar kaldı. Hepimiz şehirlere doluştuk. Bu kitapta, geçmişte yaşanan gelenek ve değer yargılarımızı, anılarım üzerinden, kimi yerde küçük şiirler ile destekleyerek kaleme aldım.”dedi.

İBRAHİM ÇALIŞGAN KİMDİR?

İbrahim Çalışgan, Çorum'a bağlı bir köyde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi yatılı okuduğu Burdur ve Ankara'da okudu. Köyünün dağlarında dana, koyun, keçi güttü, tarlalarında tırpan biçti, ırgatlık ve amelelik yaptı. Sağlık memuru sıfatıyla Ankara'da Yüksek İhtisas Hastanesi'nde gece çalıştı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gündüz okudu. Aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Yeditepe Üniversitesindeki doktorasını yarım bıraktı. Okumayı, kültür gezileri yapmayı seven yazar, Anadolu Üniversitesi AÖF'de Kültürel Miras ve Turizm, Ev İdaresi ve İlahiyat bölümlerinden mezun oldu. AÖF Tarım Bölümü ile Medipol Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü öğrencisi olan yazar halen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde hâkim olarak görev yapıyor.