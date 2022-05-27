Çorumlu hanımlar hünerlerini döktürdü

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında kapsamında "Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri" yarışmasında dereceye giren yemeklere Velipaşa Hanı’nda düzenlenen törenle ödülleri verildi.

"Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri" adıyla düzenlenen yarışmada katılımcılar, evlerinde hazırladıkları yemekleri Velipaşa Hanı'nda jüri üyelerinin beğenisine sundu.

Yemekleri tadan 6 kişilik jüri heyeti, en iyi hazırlanmış yöresel yemekleri belirledi.

Çorba, hamur işi, et yemekleri ve tatlı kategorilerinde birincilere 3 bin, ikincilere 2 bin ve üçüncülere bin lira ödül verildi.

Yarışmada et yemekleri kategorisinde Hanım Sağlam güveç kazanında hazırladığı pastırmalı madımak yemeğiyle birinci, Ayşe Singir İskilip dolması ile ikinci, Hatice Atak da keşkek yemeğiyle üçüncü oldu.

Çorba kategorisinde Nurdane Kepçe düğün aşı çorbası ile birinci, Nilgün Günkeskin şipsi çorbası ile ikinci, Emine Çeşme de yırtma çorbası ile üçüncü seçildi.

Hamur işi kategorisinde Selma Özbek, kuru mantı ile birincilik, Fatih Ayhan su böreği ile ikincilik, Elif Sarı haşhaşlı katmer ile üçüncülük elde etti.

Tatlı kategorisinde ise Leyla Dağ Çorum baklavası ile birinci, Emine Kara karaçuval helvası ile ikinci ve Yeliz Akkaya da hasıda tatlısı ile üçüncülük kazandı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat; “Yapmış olduğumuz bu yarışma gelecek yıllarda büyüyerek devam edecek. Bu tarihi handa yöresel yemeklerimizin sergileneceği nezih bir restoran da yer alacak. Gelecek ve şimdiki neslin geleneksel ve sağlıklı yemeklerimizi öğrenmesini amaçlıyoruz; obezite başta olmak üzere birçok sağlık sorununa sebebiyet veren fast food gibi sağlıksız beslenme şekillerinin de önüne bu şekilde geçebileceğimizi ümit ediyoruz. Sabahın erken saatlerinden beri hünerlerini sergilemek için emek harcayan tüm katılımcılara ve yine erken saatlerden bu yana birbirinden güzel yemekleri değerlendiren kıymetli jürimize teşekkür ediyorum. Dereceye giren katılımcılarımızı gönülden kutluyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022, 18:07