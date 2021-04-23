Çorumlu hoca finale katılmaya hak kazandı

FATİH BATTAR
Antalya’nın Manavgat ilçesinde imam hatiplik yapan Çorumlu Salih Taşdemir, TRT 1’de yayınlanan ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda günün birincisi oldu.
Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Kalecikkaya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Salih Taşdemir, 22 Nisan Perşembe günü yayınlanan bölümde okuduğu Yunus Suresi ile günün birincisi olmayı başardı.
Jüri üyeliğini Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu ve Osman Eğin’in yaptığı yarışmada toplam 392 puan alan Taşdemir, haftanın finaline kalmaya hak kazandı.
Yarışmada hafta birincileri Ramazan ayı sonunda final yarışmasına katılacak.
Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021, 15:02