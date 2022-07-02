Çorumlu ikizler bir üst tura çıktı

TV8’in en sevilerek izlenen yarışma programı olan MasterChef Türkiye 2022 ilk bölümü ile 1 Temmuz Cuma akşamı izleyicisi ile buluştu.

Herkes tarafından çok sevilen hem eğlendiren hem de yemek konusunda öğreten program olan MasterChef Türkiye yeni sezona da bomba gibi girdi.

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın karşısına çıkan yarışmacılar, adeta ecel terleri döktü.

Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not aldı.

MasterChef yemek programının, sezonun ilk bölümünde yarışan Çorum’lu ikizler Yunus ve Emre Karaca jüri karşısına çıkarak yaptıkları lezzetli yemek ve benzerliklerinden dolayı programdan dikkat çektiler.

Jüriye kendini tanıtarak yarışmaya ilk çıkan ikizlerden Yunus Karaca 26 yaşında ve Çorumlu olduğunu, 2 yıldır İstanbul’da yaşadığını söyledi.

Şu anda ahçılık mesleğini sürdürdüğünü belirten Yunus Karaca, “Bu mesleğe işletmeci olan babamın yanında 9-10 yaşlarında abimle birlikte başladım. O günden bu tarafa da bırakmadık. Bugün kremalı bulgur yatağında közlenmiş biber soslu dana madalyon yapacağım. Özellikle biber sosumu çok beğeneceksiniz” dedi.

ÇORUM’UN LEBLEBİSİ VE PİRİNCİ MEŞHUR

Verilen 5 dakika içerisinde hem jüri ile konuşan, hemde yemeğini hazırlayan Yunus Karaca, jürinin Osmancık pirincinin meşhur olduğunu söylemesi üzerine, memleketinin hem leblebisinin hem de pirincinin meşhur olduğunu söyledi.

Jürinin leblebi ile ilgili bir yemek yapmasını beklediklerini söylemesi üzerine Karaca, leblebi helvası yapmayı düşündüğünü, leblebi helvasının gayet lezzetli olduğunu ve balığın yanında çok güzel gittiğini fakat tercihini başka yemek yapmakta kullandığını ifade etti.





Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022, 19:42