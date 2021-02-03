Çorumlu imam hayatını kaybetti

FATİH BATTAR
Türkiye’de yaklaşık 30 yıl ve Almanya’da da 20 yıl imamlık yapan Çorumlu Yusuf Berk(74) hayatını kaybetti.
Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı İmirli köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve Kırıkkale’de yaşayan 74 yaşındaki Yusuf Berk, bugün hayata gözlerini yumdu.
Merhumun cenazesi yarın saat 11:00’da Kırıkkale Nur Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.