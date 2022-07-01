Çorumlu imam üniversiteyi birincilikle bitirdi

Çorum'un Bayat Mahallesi Camiinde görevli 50 yaşındaki İmam Hatip Ahmet Avcı, İlahiyat Fakültesinden birinci olarak mezun oldu.
Avcı, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Bölümü’nü (İLİTAM) birincilikle tamamladı.
2022 Akademik yılında Amasya Üniversitesi İLİTAM programında 102 öğrencinin mezuniyeti sonrası Amasya’da gerçekleştirilen törene katılan bölüm birincisi 50 yaşındaki Ahmet Avcı, diplomasını Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı’nın elinden aldı.
Avcı’yı başarısından dolayı tebrik eden Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, başarılarının devamını diledi.
Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022, 19:30