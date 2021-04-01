Çorumlu işadamı koronaya yenik düştü

FATİH BATTAR

İstanbul'da faaliyet gösteren Türkiye'nin en önemli Elektrik Proje firmalarından HB Elektrik kurucusu Bayram Ekici hayatını kaybetti. İstanbul'da hastanede Kovid tedavisi gören Ekici, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Üniversitesi'de Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olan işadamı öğrencilere olan ilgisi ve verdiği burslarla tanınıyordu.

Evli ve 3 çocuk babası Ekici'nin İstanbul'da toprağa verilmesi bekleniyor.

HAKİMİYET, merhuma Alllah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 14:15