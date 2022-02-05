Çorumlu işadamı vefat etti

EROL TAŞKAN

Çorumlu işadamı Elvan Köylüoğulları vefat etti.

Av. Lale Koldaş, Şule Doğukan ve İsmail Köylüoğulları'nın babası, Av. Mustafa Güral Koldaş'ın kayınpederi Murat Köylüoğulları ve Yusuf Köylüogulları ile Arzu Kalemci'nin amcası Elvan Köylüoğulları (64) vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün saat 11.00’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak, Ulu Cami'de kılınacak öğle namazına müteakip Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022, 13:31