‘Çorumlu işadamlarını Yozgat’a yatırım yapmaya davet edeceğiz’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden telekonferans yöntemiyle katıldığı, internet üzerinden canlı yayın yapan Yozgat Çamlık TV'deki programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Yozgat ve çevre illere yönelik projeleri anlattı.

Oktay, Çorum'daki iş adamlarının da Yozgat'ta yatırıma yönlendirilmesi için Yozgat-Sorgun bölgesine organize sanayi bölgesi yapılacağını bildirerek, Kayseri Boğazlıyan'da bir organize sanayi bölgesinin bir an önce hayata geçirilmesiyle ilgili yoğun gayret içinde olduklarını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 17:32