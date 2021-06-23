Çorumlu işçiler Kazakistan’da mahsur kaldı

FATİH BATTAR

Çalışmaya geldikleri Kazakistan'da işverenleri tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Çorumlu işçiler, Kazakistanlı polislerin pasaportlarına el koyması sonucu ülkede mahsur kaldı. Türkiye'ye ailelerinin yanına dönmek isteyen mağdur işçiler, seslerini duyurmaya çalışıyor.

Yılın başında bir inşaat şirketi ile tek taraflı sözleşme imzalayarak, Şubat ayında Kazakistan’a çalışmaya gelen 15 Türk vatandaşı, işverenleri tarafından dolandırıldıklarını iddia ettiler.

İddialara göre, işveren vize alma ve aylık bin dolar maaş gibi çeşitli vaatlerde bulunduğu imalat ve demir işçilerini Çimkent şehrinde 2 ay boyunca çalıştırdıktan sonra Kazakistanlı ortakları ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından işçilerin maaşlarını ödeyemeyeceğini söyledi. İşçilere 3 ay içinde yalnızca bin 700 dolar ödeyen işveren, geçtiğimiz Mayıs ayında işi bırakmalarından 2 gün sonra işçilere yemek götürmeyi de bıraktı.

Daha sonra işçilerin vize sürelerinin bittiğini Kazakistan polisine haber veren işveren, Türkiye’ye geri döndü. İşçiler ise pasaportlarına Kazakistan polisi tarafından el konulduğu için ülkede mahsur kaldı.

İşçilerden 3’ü kendi imkanlarıyla Türkiye’ye geri dönerken 2’si de Almatı kentine çalışmaya gitti. 13 işçi ise paraları olmadığı için pasaportlarını geri alamadı. Yaklaşık 3 aydır kredilerini ödeyemeyen ve ailelerine para gönderemeyen işçiler, kendilerine vaat edilen maaşların ödenmesini ve biletlerinin karşılanmasını talep ediyor.

‘TÜRKİYE’YE DÖNECEK PARAMIZ YOK’

Gazetemiz, Kazakistan’da mahsur kalan Çorumlu işçi Sezer Satılmış’a ulaştı. Perişan durumda olduklarını belirten Satılmış, yetkililerden seslerinin duyulmasını istiyor. Çorumlu siyasi ve bürokratların kendilerini yardım eli uzatmasını isteyen Satılmış; “Yaklaşık 4 aydır Kazakistandayız. Burada 15 Türk arkadaşımız var. 7 kişi ise Çorumlu. Buraya bir şerketin aracılığı ile geldik. Şirket, Çimkent şehrinde 2 ay boyunca çalıştırdıktan sonra Kazakistanlı ortakları ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından işçilerin maaşlarını ödeyemeyeceğini söyledi. Şirket bizi şikayet etmiş polis pasaportlarımıza el koydu. Türkiye’ye dönmek için konsolosluğa başvurduk ama yardım olmadı. . Yaklaşık 2 aydır da cebimizde beş kuruş paramız yok. Ailelerimize para gönderemiyoruz. Ev sahibi ailemi evden atacağını söylemiş. İcralık olan arkadaşlarımız var. Pasaportlarımızı alıp Türkiye’ye dönmek istiyoruz ama pasaportlarımız almamız için bizden para istediler. Pasaportlarımızı alsak bile uçak bileti paramız yok. Bu yüzden yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Biraz daha burada kalırsak açlıktan öleceğiz. Ne olur bizi buradan kurtarsınlar.” ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021, 17:40