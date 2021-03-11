Çorumlu kadın girişimcinin büyük başarısı

FATİH BATTAR

Hacettepe Fizik Mühendisliği Bölümü mezunu Çorumlu kadın girişimci Nilgin Kantar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Tarımda 21 Özgün Kadın “Ben Yaptım Sen de Yaparsın” programına katılarak Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’den ödül aldı.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği mezunu ve aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olan Nilgün Kantar, 2012 yılında kaybettiği annesi Beyhan hanımın ismini verdiği şirket ile çıktığı yolda, 2016 yılında TKDK desteğiyle Çorum merkez Budakören köyünde 30 bin m2’lik bir arazi üzerinde 2.500 m2 kapalı alanı bulunan 120 sağmal büyükbaş kapasiteli tesis kurdu. İşletmesini, Almanya’dan 84 baş Simental ırkı gebe düve ithal ederek, 2017 yılında faaliyete geçirdi.

Bugün 120 baş sağmal hayvan kapasitesine sahip işletmenin genç hayvanlarla birlikte genel hayvan varlığını 275’e ulaştıran Kantar, girişimci kadınlara rol model oluyor.

TKDK desteği ile kurduğu tesiste günlük 3 bin litre süt üretimi yaparak pazarlayan kadın girişimci, bunun yanında damızlık dana, düve, boğa, reforme hayvan satışı da yapıyor.

Fizik Mühendisliği bölümü mezunu olmasına rağmen hayvanları çok seven ve yavru buzalara çocukları gibi bakan Kantar’ın tesisi Hastalıktan Ari İşletme Sertifikasına sahip. Hijyen kuralları ve koruyucu hekimlik uygulamalarını sıkı bir şekilde uygulayan Kantar, modern alet ve makineler sayesinde, kendisi ve babası dışında 2 çalışanla işlerini yürütüyor.

En büyük desteği babası İlhan Kantar ile dayısı Yücel Baş’tan gördüğünü ifade eden Nilgün Kantar, “Başlangıçta kendi köyümüzde bile yadırgandık. Ama şimdi görüyorum ki takdir ediliyoruz. Biz de yapabilir miyiz?, diye gelip danışanlar var. TKDK’nın sağladığı destekle kurduğum işletmemde annemin adını yaşatmanın mutluluğu içerisindeyim. Hala yolun ve hayallerimin başında sayılırım. Daha çok alınacak yolum var. Bu imkanları bizlere seferber eden devletimiz var olsun.” diyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 17:13