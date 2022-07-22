Çorumlu kahramanın ismi Gülabibey’de bir parka yayaşayacak

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Gülabibey Mahallesi Kapaklı 51.Sokak’taki bir parka 15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan’ın ismi verildi.

Parkın açılışı için dün tören düzenlendi.

Törene 15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Tarih boyunca Türk milletini iki kelime ile ifade edin deseler şehadete susamış, gazi olmak için canını ortaya koyan tarihin en şanlı millettir. Türk milleti niçin tarihin gördüğü en şanlı millettir sorusunun bir tane cevabını bulmuşlar. Nerde haksızlık var, nerde zulüm var, nerde mazlum var, mazlumun yanında, zalimin karşısında şehadeti önüne koyup gaziliği önüne koyup koşan yeryüzünde başka bir millet yok. Milletimizin büyüklüğü de gazi ruhunda saklı ve o ruh devam ediyor. O ruh Çanakkale’de bitmedi. 15 Temmuz’da o ruhun biz tekrar dirildiğini gördük. Bunun en canlı şahidi burada olan Turgut Aslan’dır. Tarihin çok az gördüğü bir terör ile karşılaştık. Tipi bizden, cipi dışardan. Tipi bize benziyor. Namaz kılıyormuş, abdest alıyormuş gibi gözüküyo ama bu milletin değerlerini sömürerek, bu milletin milli duygularını, dini duygularını sömürerek milletin tankıyla, milletin tüfeğiyle, milletin askeriyle millete bomba yağdırdılar. Buna Turgut Aslan soyadı Aslan dur demek için canını ortaya koyuyor. Bu topraklarda bedeli ödeyenlerden birisi de Turgut Aslan’dır.” şeklinde konuştu

‘HEPSİNİ SANKİ CAMİDEN ALIP ORADA YARGILIYORLAR’

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya darbe davalarının bir çoğunu takip ettiğini ve davalarda FETÖ’cülerin masum rolü oynadığını söyledi.

15 Temmuz’da vatanı ve milleti için canlarını ortaya koyan kahramanları öldürmekten çekinmeyenlerin davalarda masum rolü yaptığını dile getiren Kaya; “O gece yıllarda dağlarda aç susuz vatan, millet için yaşayan Özel Harekat Polisleri’ne tonlarca bomba atacak kadar kansız, vicdansız, Allah’tan kitaptan uzak insanların bu millet ve devletle bir irtibatı olamaz. Yani düşmanın üzerine atılmayacak tonlarca bombayı Özel Harekat Polislerimizin üzerine attılar. Doymadılar Turgut Aslan başkanımızı ve başkanımız gibi vatanı ve milleti için çalışan kahramanlarımızı öldürmek çekinmediler. Bugün masum rolündeler. Darbe davalarının bir çoğunu takip ettim. İnanın onları orada dinleseniz, hepsi birer masum. Hepsini sanki camiden alıp orada yargılıyorlar. Yaptıklarını asla kabul etmiyorlar. Son günlerde FETÖ’cüler ‘Mavi Otobüs’ diye bir belgesel yaptılar. Belgeseli izlesin bunları mazlum zannedecek. Herkes Nedim Şener’in yazısını okusun. Turgut Aslan gibi kahramanların belgesini çekmemiz gerekirken, adamlar alçaklığın terörizmin ve hainliğin videosunu çekip mağduriyet yaratıyorlar. Bizim de uyanık olmamız lazım. Bu vatan hepimize lazım. 15 Temmuz ruhunu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ise; “Bu toprakların bir evladı olarak, sizlerle bir araya gelmenin heyecanını yaşıyorum. Tüm Şehit aileleri ve Gaziler adına diyorum ki, bugün bu parka adımın verilmesi hepimizi gururlandırmıştır.” dedi

Dünyada isimlerin ve şahısların öneminin olmadığını belirten Aslan; “Ancak Çorum Belediyesi nezdinde Çorum halkımızın, şehit ve gazilerine verdiği değer açısından önemi büyüktür. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak için, mücadelemizin gelecek nesillere örnek olması için de, önem arz etmektedir.” diye konuştu

Konuşmasında o gece yaşadıklarını anlatan Aslan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

“FETÖ'nün devlet mekanizmalarına sızdığı ve birçok kamu görevlisini sindirdiği dönemde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevine geldim. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, mesai arkadaşlarımla birlikte, bu hain terör örgütünün yapılanmasını ortaya koyan bir rapor hazırladım. Bu rapor sayesinde, örgüt yasal zeminde de, silahlı terör örgütü olarak kabul edildi. Aynı dönem Çukur Barikat operasyonlarında, PKK-PYD terör örgütüne de büyük kayıplar verdirdik. Zaten birlikte hareket eden bu terör örgütleri, şahsımı hedef haline getirdiler. Malumunuz 15 Temmuz'da yaşanan darbe kalkışmasında müdahale için gittiğim Jandarma Genel Komutanlığında infaz edilmek istenildim. Büyük sıkıntılar yaşadım, ama, hamd olsun, şu an karşınızda, dimdik ayaktayım. Vatanımın ve Milletimin, hizmetindeyim. Bu süreçte vatandaşlarımızın, özellikle siz hemşerilerimin, çok desteğini ve yardımlarını gördüm. Sağ olun var olun. Çorum Belediyemizce yapılan bu parka ve İskilip Belediyemizce bir caddeye adımın verilmesi, 6 yıl önce yaşanan mücadelenin unutulmaması adına, desteğinizin büyük bir örneğidir. Bu mücadeledeki tüm gaziler ve şehit aileleri için, ayrı gurur kaynağıdır. Emeği geçen herkese, şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, 15 Temmuz'da şehadete eren hemşerimiz ve Çorum İmam Hatip Ortaokulundan sınıf arkadaşım Erol Olçok'u ve evladını rahmetle yad ediyorum. Bugüne kadar bu vatan uğruna canlarını feda etmiş bütün şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Gazilerimizden vefat edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum.”

Konuşmaların ardından açılış duası ve kurdele kesimi yapıldı. Gazi Turgut Aslan ve protokol üyeleri parkı gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar da Turgut Aslan’a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022, 17:32