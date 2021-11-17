Çorumlu kanser hastaları Van’da şifa buldu

Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KANDER) Van gezisi düzenledi.

KANDER'in, onkoloji hastaları ile aileleri için hazırladığı 'Bakışını Değiştir, Hayata Gülümse' adlı proje, Doğu Anadolu gezisiyle başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamındaki geziye Sivil Toplumla İlişkiler Çorum İl Müdürü Mustafa Bayrak, KANDER Başkanı Emine Hülya Karabıyık ve yönetim kurulu üyeleri ile Proje Koordinatörü Sosyolog Sena Şaziye Gökdoğan da katıldı.

42 kişinin katılımıyla gerçekleşen 3 günlük gezi programı meşhur Van kahvaltısı ikramıyla başladı. Van Gölü'ndeki tekne turunun ardından Akdamar Adası'na geçen kafile, Akdamar Kilisesi'ni ziyaret etti. Çavuş Tepesi ve Hoşap Kalesi'ni gezen Çorumlu grup, programın ikinci günü ise Van Kalesi ve Müzesi, Kedi Evi, Urartu Takı Atölyeleri, Türkmen ve İran Kilim Atölyeleri, Tuşba Eski Van Evleri ile Edremit Sahili'ni gezdi.

Royal Berk Otel'in ev sahipliğindeki 'Van Oturma Gecesi'nde yöresel türküler dinleyen misafir kafile, halaylar çekip gönüllerince eğlendi.

Programa katılan Van Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muzaffer Aktuğ ise şehrin tarihi ve turistik değerleri ile kültürel zenginlikleri hakkında bilgiler verdi.

DOĞU'NUN İNCİSİ VAN'A HAYRAN KALDILAR

Van gezisiyle ilgili açıklamalarda bulunan KANDER Başkanı Emine Hülya Karabıyık, Çorum kafilesinin Doğu'nun incisi olarak nitelendirilen şehre hayran kaldığını söyledi.

Babasının geçmişte Van Çimento Fabrikası'nda çalıştığını ve kendisinin de Van Ticaret Meslek Lisesi mezunu olduğunu belirten Hülya Karabıyık, 10 yıl yaşadığı şehri ve Van halkını hep özlemle hatırladığını açıkladı.

Proje kapsamındaki Van gezisinin dolu dolu geçtiğini vurgulayan Karabıyık, "Düzenlediğimiz etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan Sivil Toplumla İlişkiler Çorum İl Müdürü Mustafa Bayrak, Van Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve sınıf arkadaşım Muzaffer Aktuğ, Royal One Tours ve Royal Berk Hotel yetkilileri Reşat Yeşilağaç ve Fırat Çenberlitaş ile emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürlüğü'nde görev yapan meslektaşımız Recep Mebet'le de bir araya gelen kafile, programın son gününde Muradiye Şelalesi, Şeytan Köprüsü, Çaldıran Ovası, Tendürek ve Ağrı Dağı seyrinin yanı sıra İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hâni Türbesi ve Doğubeyazıt turunun ardından Çorum’a döndü. (Haber Merkezi)