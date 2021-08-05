Çorumlu komutan Orgeneral oldu

Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura kararıyla Çorumlu Korgeneral Ali Sivri Orgeneralli’ğe yükseldi.

YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararları kapsamında, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise generalliğe ve amiralliğe yükseltildi.

44 general ve amiralin görev süreli 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı. 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

ALİ SİVRİ KİMDİR?

1981 yılında subay olarak göreve başlayan Orgeneral Ali Sivri, 7. Kolordu ve 4. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2016 yılında Korgeneral, 2019 yılında Ege Ordusu Komutanlığı’na atandı. 2021 yılında ise YAŞ kararı ile Orgeneral rütbesine terfi etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021, 15:23