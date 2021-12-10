Çorumlu kuaförler fuara damga vurdu

M.BURAK YALÇIN
Çorumlu kuaförler, CMC CAT Türkiye tarafından gerçekleştirilen ve “Türkiye’nin En İyi Kuaförü Sen Misin?” festivaline katıldılar.
Antalya’da gerçekleşen festivalde Çorumlu kuaförler Ahmet Fındıkçı, Hamdi Küpen, Ömer Kaya ve Mehmet Özdemir’den oluşan “Anadolum Show Team” yaptığı ilginç şovlarla festivale renk kattılar.
Anadolum Show Team takımı, organizasyonda emeği geçen CMC Cat Türkiye Başkanı Mustafa Ceylan, CMC Cat Erkek Kuaförler Sorumlusu ve Başkan Yardımcısı Ferdi Deren ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiler.Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 18:01