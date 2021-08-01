Çorumlu müdür kalbine yenik düştü

FATİH BATTAR

Muğla'nın Milas ilçesinde Kazıklı Ortaokulu'nda müdür olarak görev yapan Çorumlu Ali Çelik vefat etti.

Önceki gün aniden fenaralaşarak hastaneye kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çelik'in ölüm haberi ailesini, sevenlerini ve milli eğitim camiasını yasa boğdu.

Merhumun cenazesi Didim Akköy'de toprağa verildi.

Bu arada Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Vurgun, sosyal medyadan “acı kaybımız” başlığıyla yayınladığı taziye mesajında “İlçemiz Kazılı İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü mesai arkadaşım merhum Ali Çelik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dilerim.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021, 15:03