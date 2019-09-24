Çorumlu müdürden takdir toplayan çalışma

RECEP MEBET

Sincan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü hemşehrimiz Ferhat Yıldız, bağımlılıkla mücadele alanında hayata geçirdiği başarılı projelerle adından söz ettiriyor.

Gençlerin bağımlılıktan kurtulup spora yönlendirilmesi amacıyla özel bir klip hazırlatan Ferhat Yıldız, ‘Bağımlılıkla Mücadelede Biz de Varız’ adlı çalışmayla dikkatleri çekti.

Youtube Video Paylaşım Sitesi’nde yayınlanan klipte sigara, telefon ve alkol bağımlısı gençlerin kickboks, badminton ve basketbol gibi spor branşları ile tanışması ve sonrasında kazandıkları beceriler ekrana taşındı.



BAĞIMLI OLMA, SPORCU OL

‘Bağımlı olma sporcu ol’, ‘Spor yap güçlü ol’ gibi mesajların verildiği klip kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Çekimleri Sincan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen klipte ‘2019 Gönüllülük Yılı’ temasına da vurgu yapılırken antrenörlerin gayretleri ile gençlerin sporla bağımlılıktan kurtulduklarına işaret edildi.

Yönetmenliğini Serdar Çetinkaya, Yapım Koordinatörlüğü’nü ise Aytaç Çetinkaya’nın üstlendiği klip çalışmasını değerlendiren Ferhat Yıldız, “Yapımda ve yayında emeği geçen tüm antrenör ve sporcularımıza teşekkür ediyor, geleceğimizin teminatı gençlerimize bağımlılıktan uzak, sporla dolu sağlıklı bir hayat diliyorum” dedi.