Çorumlu müftü Hakk'a yürüdü

Çorumlu Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Müftüsü Abdurrahman Koçak (61) vefat etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesinde başta il müftülüğü olmak üzere birçok farklı görevde uzun yıllar farklı birçok görevde hizmet ettikten sonra başkanlık müftüsü olarak görevine devam eden Çorum Alaca nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Abdurrahman Koçak Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Koçak İzmir'de düzenlenen cenaze töreninin ardından topğa verildi.

Abdurrahman Koçak kimdir?

10.03.1959 Çorum-Alaca doğumludur.

İlkokulu kendi köyünde okudu. 1976 yılında Çorum İmam-Hatip Lisesinden, 1980 yılında Samsun Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. 1981-1988 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı muhtelif okullarda (Ordu-Korgan İmam-Hatip Lisesi, Sakarya Hendek Lisesi, İzmir Seferihisar Ortaokulu olmak üzere) 7.5 yıl öğretmenlik yaptı.

Bilahare girdiği Müftülük sınavları neticesinde 1988 Yılında Kurum değiştirerek Diyanet İşleri Başkanlığına geçti ve sırasıyla 1988-1991 yılları arası Kars-Çıldır İlçe Müftüsü, 1991-1994 yıllarında Tokat Sulusaray İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. 1994–2000 yıllarında Almanya-Münih’te din görevlisi olarak bulundu. 2001-2003 yılları arasında Manisa Kula İlçe Müftüsü,2003-2005 yıllarında İzmir Çiğli İlçe Müftüsü olarak görev yaptı.

25 Ağustos 2005 - 06 Eylül 2006 tarihleri arasında İzmir İl Müftü Yardımcılığı görevinde bulundu. 06 Eylül 2006 tarihinden itibaren Bornova İlçe Müftülüğü görevinde bulundu. 04.03.2009 tarihinde Tokat İl Müftülüğü görevini yürüttü. Abdurrahman KOÇAK, 5 Mart 2014 tarihinde Muğla Müftülüğü görevine atandı.

Koçak, evli ve 3 çocuk babasıdır.