Çorumlu muhtar protokol masasında ağırlandı

EROL TAŞKAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği 51. Muhtarlar Toplantısı’na Çorum’dan 64 muhtar katıldı.

Karacaköy Muhtarı Salih Biçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı masada ağırlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 51. Muhtarlar Toplantısı’na merkez ve ilçe köylerinden toplam 64 muhtar katıldı. Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan konuşmasında genel gündem konularının yanı sıra muhtarlara yönelik atılan adamlardan bahsetti.

Davetten duyduğu memnuniyetini aktaran Karacaköy Muhtarı Salih Biçer, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından milletin evinde ağırlanmak ve misafir edilmenin onurunu yaşadık. Özellikle orada bulunmak bile ayrı bir onurken, Cumhurbaşkanımız’ın yer aldığı masada ağırlanmak hissettiğimiz mutluluğu ve gururu kat be kat artırdı.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022, 20:14