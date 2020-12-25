Çorumlu müzisyenler destek bekliyor

RECEP MEBET

Pandemi döneminde işlerinden olan Çorumlu müzisyenler devlet desteği bekliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konur Ses Müzik Organize sahibi Bahri Göktürk, koronavirüs salgını nedeniyle kapanan işletmelerde sahne alan müzisyenlerin büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Yaşadıkları sıkıntıları duyurmak isteyen müzisyenlerin çeşitli platformlarda dertlerini dile getirdiğini anlatan Bahri Göktürk, mağdur durumdaki meslek mensuplarının yardıma ihtiyacı olduğunu kaydetti.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Star Müzik Organize sahibi Halil Bayrak, pandemi nedeniyle yaklaşık bir yıldır işsiz kalan müzisyenlerin evlerine ekmek götüremediğini söyledi.

“Kira ve faturalarını ödeyemediğinden zor durumda olan müzisyenler için bıçak kemiğe dayandı” diyen Halil Bayrak, yaşanan mağduriyete seyirci kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle psikolojileri bozulan müzisyenlerin acil yardıma ihtiyaç olduğunu anlatan Bayrak, müziğe ara vermek zorunda kalan bazı isimlerin enstrümanlarını dahi satmak zorunda kaldığını açıkladı.

Çare arayışını sürdüren müzisyenlere yardım eli uzatılmasını isteyen sektör temsilcileri, yetkililerden ilgi ve destek beklediklerini sözlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 21:58