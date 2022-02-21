Çorumlu öğrenciden olimpiyatlarda derece

Çorumlu öğrenci Bora İmren, uluslararası STEM olimpiyatlarında matematik dalında dünya ikincisi oldu.

Kalecikkaya köyünden Ankara’da ikamet eden Abidin Özkan’ın torunu Bora İmren, uluslararası STEM olimpiyatlarında matematik dalında dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Ankara'da bir özel okulda okuyan öğrencinin başarısını annesi Uzman Dr. Kardiyolog Ersin İmren, sosyal medyada paylaşımında ‘Sevgililer gününde en güzel hediyeyi verdin.’ sözleri ile duyurdu.

Özel bir okulda eğitim gören Bora İmren, 93 ülkeden 7 bin 695 öğrencinin katıldığı Uluslararası İ-STEM olimpiyatlarında yine derece yaparak dünya ikinciliğini elde etti.

Her yıl düzenlenen Olimpiyatlarda geçen yıl 8’inci olan Bora İmren, bu sene başarısını katladı. 10-11-12. sınıf kategorisinde matematik dalında dünya ikincisi olmayı başardı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022, 20:04