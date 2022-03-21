Çorumlu öğretim üyesi kalbine yenik düştü

FATİH BATTAR

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Çorumlu Doç. Dr. Zübeyir Bulut vefat etti.

Edinilen bilgilere göre aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve kalp kriz geçirdiği öğrenilen Doç. Dr. Zübeyir Bulut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un Kalehisar köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Doç. Dr. Zübeyir Bulut için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde helalleşme töreni düzenlendi. Merhumun cenazesi bugün 14.30'da kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka mezarlığına defnedilecek

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.