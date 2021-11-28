Çorumlu özel koruma müdürü görevden alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çorumlu özel koruma müdürü Koray Aslan görevden alındı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na devletin atadığı resmi koruma müdürünü Muğla ziyareti için bindikleri özel uçağa almayan ve hakaretler yağdıran özel koruma müdürü Koray Aslan'ın görevine son verildi.

Yine Sabah Gazetesi'nin haberine göre 11 yıl boyunca Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürlüğünü yapan Aslan, 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanını tanklarla işgal eden darbecilerle, Kılıçdaroğlu’nun geçebilmesi için pazarlık yapan isim olduğu iddia edildi.

İsmi CHP'li belediyelerdeki adrese teslim ihaleleri organize etmesiyle gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel koruma müdürü Koray Aslan'a görevden el çektirildi. Kılıçdaroğlu'nun kaset skandalıyla koltuğa oturmasının ardından 2010 yılında resmi koruma müdürü olarak atanan Koray Aslan, 1.5 sene önce emekli edildi. Kılıçdaroğlu'nun özel korumalığını yapmaya devam eden Koray Aslan, geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı'nın Kılıçdaroğlu'nu koruması için atadığı resmi koruma müdürüne hakaretler yağdırarak Muğla'ya giderken binecekleri özel uçağa almadığı ortaya çıkmıştı.

Yaşanan bu skandal üzerine resmi koruma müdürü, İçişleri Bakanlığı'na durumu bildirdi. Bakanlık, CHP Genel Sekreterliğine, Kılıçdaroğlu'nun korumasız gezdiğini, olası bir zafiyet olmaması için bildirim yapılması gerektiğine ilişkin bir yazı gönderdi. Bakanlık, resmi koruma müdürüne görevine devam etmesi kararını iletti.

Koray Aslan'ın hakkında çıkan iddiaların günümüze kadar parti içerisinde karşılık bulmamasının perde arkasında ise Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Derya Gödek olduğu öne sürüldü. Gödek'in kendisi gibi Çorumlu olan Aslan'ı "hemşeri kontejanı"ndan koruduğu iddia edildi. Gödek'le ilgili de CHP Genel Merkezi'ne, partilileri Kılıçdaroğlu'yla görüştürmediğine ilişkin çok sayıda şikayet mektubu iletildiği öne sürülüyor. (Sabah)