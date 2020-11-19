Çorumlu Paşa’dan memleketine vefa

RECEP MEBET

Emekli Tuğgeneral Ömer Esenyel, kişisel kitaplığındaki 2 bine yakın seçkin eseri Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Merkez Kütüphanesi’ne bağışladı.

İzmir’de yaşamını sürdüren Çorumlu Paşa, görev sürecinde olduğu gibi emekliliğinde de memleketine olan vefasını ortaya koydu.

EN ÇOK KİTAP BAĞIŞLAYAN İSİMLER ARASINDA YERİNİ ALDI

Bağışlanan kitapların Merkez Kütüphanesi’ne ulaştığını ve tasnif edildiğini anlatan HİTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ahmet Kamil Benli, örnek davranışından dolayı Ömer Esenyel’e teşekkür etti.

Hediye edilen kitaplar arasında çoğu tarih olmak üzere kültür ve edebiyat eserlerinin yer aldığını belirten Ahmet Kamil Benli, Esenyel Paşa’nın üniversiteye en fazla kitap bağışlayan isimler arasında yerini aldığını söyledi.

KAYNAK ESER SAYISI 109 BİNİ GEÇTİ

Bir süre yurt dışında da görev yapan Esenyel’in yabancı dilde basılmış bazı kitapları da kütüphanelerine armağan ettiğini dile getiren Benli, Hitit Üniversitesi bünyesindeki toplam kitap sayısının 109 bine ulaştığını kaydetti.

HİTÜ Merkez Kütüphanesi’ndeki tüm eserleri, akademisyenler ile üniversite öğrencilerinin istifadesine sunduklarını vurgulayan Daire Başkanı Benli, “Pandemi döneminde, kütüphanemizdeki e-kitap, e-dergi ve makale gibi verilerin tamamına uzaktan erişim imkanı da sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020, 22:14