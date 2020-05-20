Çorumlu polis göz yaşlarıyla uğurlandı

Ankara Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Çorumlu polis memuru İsmail Sefa Almacı (32) geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat etti.

Ortaköy ilçesi Karahacip Köyü nüfusuna kayıtlı İsmail Sefa Almacı’nın genç yaşta ölümü, ailesi ve mesai arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Evinde fenalaşan ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru için dün Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın da katıldığı törende Almacı'nın ailesi ve yakınları ile emniyet mensupları hazır bulundu.Törende Almacı'nın öz geçmişinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve hayatını kaybeden polis memuru için dua edildi.

Merhum polis memurunun cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 17:41