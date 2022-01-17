Çorumlu polis memuru kalbine yenik düştü

Sakarya'da görev yapan 33 yaşındaki Çorumlu Polis Memuru Yakup Özdağ, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ardında hamile bir eş ve 2 yaşında bir kız çocuğu bırakan polis memuru için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğinde görev yapan 33 yaşındaki Polis Memuru Yakup Özdağ, dün gece saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özdağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geride hamile bir eş ve 2 yaşında kız çocuğu bırakan Özdağ için Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Emniyet Müdürü Fatih Kaya, mesai arkadaşları ve ailesi katıldı.

Törende Emniyet Müdürü Kaya, bir konuşma gerçekleştirdi. Fatih Kaya, "Kardeşimizin yüreği vatan sevgisiyle doluydu. Namus, vatan bekçisiydi. Ama görevini hitama erdiremeden arkasında gözü yaşlı hamile bir eş, bağrı yaslı bir ana, kardeşler ve 2 yaşında bir kız evlat bırakarak hakka yürüdü.

Arkadaşımızın ruhu şad olsun, emanetleri Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, emniyet teşkilatımızın ve silah arkadaşlarının emanetidir. Allah yakınlarına sabırlar versin. Tüm silah arkadaşları ve yakınlarının başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Emniyet Müdürü Kaya'nın konuşmasının akabinde Sakarya Müftüsü Hasan Başiş tarafından edilen duanın ardından törene katılanlardan helallik alındı. Törenden sonra ise Özdağ'ın cenazesi gözyaşları içerisinde Ankara'nın Sincan ilçesine gönderildi.

Özdağ'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi. HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

(İHA)