Çorumlu Radyoloji Uzmanı evinden ölü bulundu

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli olan ve hakkında soruşturma açılınca istifa eden Çorumlu radyoloji uzmanı Dr. Mahir Ögi, evinde ölü bulundu.

Ailesi ulaşamayınca eve giren bekçi, genç sağlık çalışanının cansız bedeninin yanında 'Ateşle yaklaşmayın' notunu buldu.

Eski Çorum Merkez Bahçelievler Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni (Emekli Öğretmen) Mahir Ögi’nin oğlu, İsmail Tokatlı’nın yeğeni olan Dr. Alper Ögi’nin acı ölümü derin üzüntüyle karşılandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karabük merkeze bağlı Kale Köy Sarıkonaklar Mahallesi'nde bir villada meydana geldi. Bir süre önce görev yaptığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde radyoloji uzmanlığı görevinden istifa eden Alper Ögi'ye (49) telefonla ulaşamayan annesi, arkadaşını arayarak evini kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine arkadaşı, Ögi'nin yaşadığı villanın bekçisini arayarak evi kontrol etmesini istedi. Kapı anahtarının dışında bırakıldığı villaya giren bekçi, teras katının balkon kısmında yer yatağı üstünde kafasına çöp poşeti geçirilmiş bir vaziyette Ögi'nin cansız bedenini buldu.

Bunun üzerine ihbar sonucu olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemede Ögi'nin kafasına çöp poşeti geçirdikten sonra iple bağladığı ve ardından mutfak tüpünün hortumunu da poşetin içinden geçirerek intihar ettiği tespit edildi.

Yapılan incelemede kapıya asılmış şekilde üzerinde 'Ateşle yaklaşmayın' notu ile mutfak masası üzerine konulmuş 'Herkes kendine iyi baksın' yazılı not bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ögi'nin cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından evden çıkarılarak cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uzun yıllardır Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Alper Ögi'nin hakkında açılan soruşturma sonrası görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Merhumun cenazesi Çorum Ulu Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022, 12:34